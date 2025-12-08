PSG - Lucas Chevalier : La fin annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt pour son rendement depuis sa signature au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier était remplacé par Matvey Safonov samedi soir contre Rennes. Le Russe, auteur d'une grosse performance, a relancé le débat autour de la concurrence, mais Steve Mandanda a mis les choses au clair en direct dans le CFC dimanche soir et met déjà fin aux discussions en assurant que Chevalier serait vite de retour titulaire avec le PSG.

Lucas Chevalier a-t-il du souci à se faire pour son futur en tant que gardien numéro 1 du PSG ? Matvey Safonov s'est parfaitement illustré samedi soir contre Rennes (5-0) en l'absence du portier français, ce qui relance donc une énième fois le débat sur la concurrence des gardiens du PSG. Toutefois, comme l'a clairement indiqué Steve Mandanda en direct dans le Canal Football Club dimanche soir, Chevalier n'a aucun souci à se mettre, et l'intérim de Safonov en tant que titulaire va bientôt prendre fin au PSG selon lui.

Mandanda reste confiant pour Chevalier « C’est un poste particulier. Aujourd’hui, le coach a montré sa confiance envers Chevalier à plusieurs reprises, ils ont été le chercher, donc forcément c’est pas après un très bon match de Safonov que Lucas Chevalier ne jouera pas », estime l'ancien gardien emblématique de l'OM, qui ne se fait pas de souci particulier pour Lucas Chevalier à son retour de blessure avec le PSG.