PSG - Transfert à 20M€ : C’est la folie !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG était privé de Lucas Chevalier. L’ancien du LOSC n’était pas encore remis de son coup reçu contre l’AS Monaco. Luis Enrique a alors misé sur Matvey Safonov pour garder ses buts contre le Stade Rennais. Et le portier de 26 ans s’est illustré d’une belle manière. L’international russe a notamment réalisé un arrêt magistral, qui a par la suite précipité un but des Rouge-et-Bleu. Et Jérôme Alonzo a été bluffé par ce sauvetage.

«C’est un arrêt exceptionnel» « A vitesse réelle, je me dis waouh. Techniquement, c’est un arrêt exceptionnel, dans le top 3 de l’année. Et c’est un arrêt qui fait tourner le match » a lancé l’ancien gardien du PSG dans des propos rapportés par L’Equipe. Pour son premier match de la saison, Matvey Safonov a visiblement marqué des points.