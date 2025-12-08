PSG - Lucas Chevalier : «Totalement dégueulasse», le violent coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, Lucas Chevalier s'est retrouvé au coeur d'une tempête à la suite d'un like d'un post sur le RN. Si le gardien du PSG s'est justifié expliquant avoir fait une erreur de manipulation, les insultes ont alors fusé à son encontre. Et voilà que certains commentaires sur Chevalier ont fait bondir Daniel Riolo.

Ayant rejoint le PSG cet été, Lucas Chevalier doit faire avec une énorme pression sportive sur les épaules. Comme si cela ne suffisait pas, l'international français a subi une période très compliquée. La raison ? Un like, par inadvertance selon les dires de Chevalier, sur les réseaux sociaux à propos du RN. Cela n'est pas passé inaperçu et de nombreux internautes sont alors tombés sur le gardien du PSG en l'insultant.

« Si ça veut dire ne pas assumer, je trouve ça complètement con » Alors que Lucas Chevalier s'était expliqué, plaidant une erreur de manipulation, niant démentant alors être « un facho » comme certains l'accusaient, Daniel Riolo est revenu sur les justifications du gardien du PSG. Pour VA Plus, le journaliste de RMC a expliqué dans un premier temps : « Se justifier, si ça veut dire ne pas assumer, je trouve ça complètement con. Il n'y a pas à se justifier s'il pense quelque chose. Maintenant, s'il ne le pensait pas, qu'il le dise et basta. C'est quoi le problème en fait ? ».