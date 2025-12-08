PSG - Lucas Chevalier : «Totalement dégueulasse», le violent coup de gueule !

Dernièrement, Lucas Chevalier s'est retrouvé au coeur d'une tempête à la suite d'un like d'un post sur le RN. Si le gardien du PSG s'est justifié expliquant avoir fait une erreur de manipulation, les insultes ont alors fusé à son encontre. Et voilà que certains commentaires sur Chevalier ont fait bondir Daniel Riolo.
Ayant rejoint le PSG cet été, Lucas Chevalier doit faire avec une énorme pression sportive sur les épaules. Comme si cela ne suffisait pas, l'international français a subi une période très compliquée. La raison ? Un like, par inadvertance selon les dires de Chevalier, sur les réseaux sociaux à propos du RN. Cela n'est pas passé inaperçu et de nombreux internautes sont alors tombés sur le gardien du PSG en l'insultant.
« Si ça veut dire ne pas assumer, je trouve ça complètement con »
Alors que Lucas Chevalier s'était expliqué, plaidant une erreur de manipulation, niant démentant alors être « un facho » comme certains l'accusaient, Daniel Riolo est revenu sur les justifications du gardien du PSG. Pour VA Plus, le journaliste de RMC a expliqué dans un premier temps : « Se justifier, si ça veut dire ne pas assumer, je trouve ça complètement con. Il n'y a pas à se justifier s'il pense quelque chose. Maintenant, s'il ne le pensait pas, qu'il le dise et basta. C'est quoi le problème en fait ? ».
« Mais qu'est-ce que c'est que ces raccourcis ? »
Par la suite, Daniel Riolo a poussé un gros coup de gueule sur certains commentaires à propos de Lucas Chevalier, lâchant : « Il y a quelque chose de cette affaire que j'ai trouvée absolument dégueulasse. C'est "ouais Chevalier, ça m'étonne pas qu'il soit RN, il a un père flic et un grand-père militaire". Mais qu'est-ce que c'est que ces raccourcis ? Je trouve que c'est totalement dégueulasse ».