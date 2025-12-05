PSG : Kvaratskhelia avec Lamine Yamal, l'histoire d'amour inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 24 ans, Khvicha Kvaratskhelia est aujourd'hui un joueur du PSG. Recruté en janvier dernier, le Géorgien a énormément apporté au club de la capitale, notamment grâce à sa faculté de dribble. Des qualités qui en séduisent d'ailleurs plus d'un. C'est notamment le cas de Marcelo, légende du Real Madrid, qui a fait part de son affection pour Kvaratskhelia, au même titre que Lamine Yamal.

Moyennant 70M€, le PSG a donc mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia, le faisant ainsi venir en provenance de Naples. Le Géorgien est aujourd'hui une arme offensive de Luis Enrique, capable de faire de gros dégâts dans les défenses adverses. Kvaratskhelia inspire ainsi la crainte, notamment grâce à ses dribbles qui font des différences.

« J'adore aussi Kvaratskhelia du PSG » Interrogé ce vendredi par AS, Marcelo a déclaré sa flamme à différents dribbleurs. C'est ainsi que le Brésilien, qu'on a connu plusieurs années au Real Madrid, a confié : « Quels sont les dribbleurs que j'aime actuellement ? Il y a un joueur de l'équipe réserve du Real Madrid, Gabri. Il est excellent, je l'aime beaucoup. Il intégrera probablement l'équipe première car il dribble incroyablement bien, comme Lamine, et il a une excellente compréhension du jeu. J'adore aussi Kvaratskhelia du PSG ».