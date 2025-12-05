Mercato : La grosse opération qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait profiter du mercato hivernal pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la seconde partie de saison. Le club de la capitale serait notamment intéressé par les services d’Ayyoub Bouaddi. Chelsea serait également sur le coup. Et les Blues réfléchiraient à monter une grosse opération pour recruter le milieu de terrain du LOSC.

En cette première partie de saison, le PSG a visiblement pris conscience des limites de son équipe. Le club de la capitale devrait donc régler cela cet hiver avec le mercato. Les dirigeants parisiens exploreraient quelques pistes sur le marché pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu pourraient notamment piocher directement en Ligue 1.

Le PSG en pince pour Ayyoub Bouaddi En effet, le PSG serait intéressé par les services d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain du LOSC aurait tapé dans l’oeil des champions d’Europe 2025. Mais l’international Espoirs français serait également dans le viseur d’autres cadors européens, comme Chelsea. Les Blues prépareraient d’ailleurs une grosse opération sur le mercato.