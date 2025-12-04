Un pote de Dembélé au PSG : La signature est imminente !

Pierrick Levallet

Proche d’Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano serait dans le viseur du PSG depuis un petit moment maintenant. Mais le Bayern Munich travaillerait sur la prolongation de l’international français. Le club bavarois toucherait même au but avec le défenseur central de 27 ans, puisque sa signature ne devrait plus tarder à tomber.

Le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain, alors que le mercato hivernal n’est pas encore passé. Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison.

Le Bayern Munich pousse pour la prolongation d'Upamecano Mais le club bavarois n’entendrait pas vraiment voir le défenseur de 27 ans partir libre en juin prochain. Les dirigeants allemands travailleraient ainsi sur la prolongation de l’international français depuis quelques temps déjà. Et les pensionnaires de la Bundesliga semblent toucher au but avec Dayot Upamecano, proche d’Ousmane Dembélé en équipe de France.