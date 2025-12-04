Mercato : Benjamin Pavard à l'OM, la fin est annoncée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans les derniers instants du mercato estival, l'OM a bouclé la venue de Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 a ainsi été prêté par l'Inter Milan, qui a également inclus une option d'achat. Si le club phocéen le souhaite, il pourra donc acheter définitivement Pavard. Mais voilà qu'actuellement, ça ne serait pas la tendance...

Parmi les gros coups de Medhi Benatia lors du dernier mercato estival, on peut notamment noter l'arrivée à l'OM de Benjamin Pavard. Pourtant, c'était loin d'être gagné avec le champion du monde français. « Jusqu'à 10 jours de la fin du mercato on me dit que Pavard c'est qu'un transfert sec et que ça sort à 20M€ avec un salaire démesuré. En parallèle, j'entends une ouverture de Manchester City pour Akanji, et je sais qu'il parle avec l'Inter, donc je me dis que ça poussera Pavard vers la sortie. Et je lance les choses avec Ausilio », a raconté Benatia pour RMC.

L'option d'achat va-t-elle être activée ? L'OM et l'Inter Milan auront donc finalement réussi à s'entendre pour Benjamin Pavard. Le Français a ainsi rejoint le club phocéen sous la forme d'un prêt payant à hauteur de 2,5M€. Et voilà qu'une option d'achat a également été négociée, celle-ci aurait été fixée à 15M€ afin que l'OM achète définitivement Pavard.