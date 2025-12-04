Départ à l’OM : L’annonce qui va les rendre fous à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A peine arrivé à l’OM en provenance de la Juventus, Timothy Weah a fait une promesse aux supporters marseillais au cours de son point presse avant la 15ème journée de Ligue 1 : il ne compte pas partir avant de soulever un trophée. Ce que les fans de l’Olympique de Marseille attendent depuis près de quatorze ans...

Fidèles aux réputations du président Pablo Longoria et du directeur du football Medhi Benatia, les dirigeants de l’OM se sont montrés très inspirés sur le marché des transferts à l’intersaison. Onze joueurs ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne, dont Timothy Weah. L’ancien attaquant formé au PSG a retrouvé la Ligue 1 après son départ du LOSC à l’été 2023.

«Là je suis à Marseille, en pleine confiance» Ayant engrangé pas mal d’expérience à la Juventus, Timothy Weah se dit fier d’évoluer dans le « meilleur championnat du monde » à ses yeux du côté de l’OM. « Ma progression ? Je travaille dur. Mon passage en Italie m'a fait du bien. Là je suis à Marseille, en pleine confiance ».