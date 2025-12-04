L'OM vire un joueur : De Zerbi balance sur le scandale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a décidé de se séparer d'Adrien Rabiot. Un choix fracassant qui a fait suite à l'altercation musclée entre le Français et Jonathan Rowe dans le vestiaire. Le club phocéen a donc sévi et c'est comme ça que Rabiot se retrouve aujourd'hui au Milan AC. Une affaire sur laquelle est revenu Roberto De Zerbi.

3ème de Ligue 1, l'OM avait débuté la saison par une défaite à Rennes. Un revers suite auquel ça avait explosé dans le vestiaire. En effet, une violente altercation avait éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Le club phocéen n'a alors pas voulu laisser passer, décidant de placer les deux joueurs sur le marché des transferts. Poussé vers la sortie par l'OM, Rabiot a alors été vendu au Milan AC.

« Il y a eu un problème, il y a des règles, et la situation a dégénéré » Devant donc se plier à la décision de la direction de l'OM, Roberto De Zerbi a ainsi vu Adrien Rabiot partir. Interrogé par SportItalia, l'entraîneur du club phocéen est revenu sur cette histoire. Dans un premier temps, De Zerbi a expliqué à propos de Rabiot : « Rabiot est un champion, un homme formidable et un professionnel exemplaire. Il y a eu un problème, il y a des règles, et la situation a dégénéré ».