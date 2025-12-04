Départ de l'OM : De Zerbi balance sur son avenir en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir entraîné Brighton, Roberto De Zerbi a décidé de poser ses valises à l'OM. A l'été 2024, l'Italien a donc rejoint la Canebière, signant alors un contrat jusqu'en 2027. Malgré cet engagement, il est souvent question de l'avenir de De Zerbi. Qu'a-t-il alors prévu ? La question lui a directement été posée.

Roberto De Zerbi et l'OM semblent s'être bien trouvés. Une histoire partie donc pour durer un moment ? Medhi Benatia l'espère. « Le coach a déjà fait une très belle carrière, il va continuer, il ne m'a pas attendu pour faire de grandes choses. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible », avait annoncé le directeur du football à l'OM à propos de De Zerbi. Mais qu'en pense l'Italien ?

De Zerbi en Arabie Saoudite ? Invité de Sportitalia, Roberto De Zerbi a été interrogé sur son avenir et la possibilité notamment de rejoindre l'Arabie Saoudite. C'est alors que l'entraîneur de l'OM a répondu : « Il y a un temps pour tout. Je ne critique pas ceux qui font ce choix, il y a des raisons à ces décisions ».