Désire Doué : La folle promesse du PSG !

Axel Cornic

En l’espace d’un an, Désiré Doué est devenu l’un des joueurs les plus suivis de sa génération, pour le plus grand bonheur du Paris Saint-Germain. Et ça pourrait bien durer, puisque si le Français est notamment suivi à l’étranger par Manchester City, le club parisien a bien l’intention de faire tout son possible pour le prolonger.

La nouvelle politique basée sur les jeunes semble bien marcher. L’exemple parfait n’est autre que Désiré Doué, passé de simple pari à cadre du PSG qui a remporté la Ligue des Champions, avec un doublé en finale. Et on n’arrête plus l’ailier droit français, qui a récemment reçu le titre de Golden Boy, qui récompense le meilleur joueur U21 de l’année.

L’année de Désiré Doué La saison 2025/2026 ne semble pour le moment pas lui sourire, puisqu’il a été freiné par deux blessures et n’a disputé que huit rencontres toutes compétitions confondues. Mais il devrait bientôt être de retour, avec Le Parisien qui a expliqué que Doué comme le PSG viseraient un retour à la compétition pour la fin de l’année.