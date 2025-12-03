Mercato - OM : Contacts annoncés avec un Parisien !

Axel Cornic

L’été dernier déjà, l’Olympique de Marseille semblait vouloir miser sur Sacha Boey pour renforcer son couloir droit. Finalement le natif de Montreuil n’est jamais arrivé, mais le Bayern Munich semble désormais vouloir le pousser vers la sortie, avec une occasion en or qui pourrait donc se présenter au mercato hivernal.

Décidément, à Marseille on ne semble pas être rassasié. Après avoir déjà accueilli près d’une douzaine de recrues cet été, les dirigeants de l’OM travailleraient sur d’autres coups importants. L’un d’entre eux pourrait bien concerner un jeune joueur français...

Retour de flamme pour Boey ? Depuis plusieurs mois déjà, l’OM tournerait autour de Sacha Boey, dont le profil collerait à merveille avec le football prôné par Roberto De Zerbi. Et ça tombe bien, puisque la presse allemande assure que le Bayern Munich souhaiterait s’en débarrasser, avec l’ancien du Stade Rennais qui ne rentrerait pas dans les plans de Vincent Kompany.