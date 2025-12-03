Départ de Doué : Le PSG a tranché !

Depuis le 29 octobre dernier, Désiré Doué souffre d'une lésion de grade 3 à la cuisse. Heureusement pour le PSG, son numéro 14 est presque remis de sa blessure. D'ailleurs, Désiré Doué aurait une chance de pouvoir jouer dans dix jours. Les hommes de Luis Enrique ayant rendez-vous à Metz le samedi 13 décembre.
En déplacement à Lorient le 29 octobre, le PSG a été tenu en échec. En effet, la bande à Ousmane Dembélé n'est revenu à Paris qu'avec un seul point. De surcroit, le PSG a perdu Désiré Doué en cours de match. Le numéro 14 de Luis Enrique ayant été victime d'une lésion de grade 3 à la cuisse.
PSG : Doué est presque remis de sa blessure
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Désiré Doué serait proche de faire son grand retour. En effet, l'international français pourrait être apte à jouer la finale de la Coupe intercontinentale, programmée le 21 décembre à Doha (Qatar). D'ailleurs, Désiré Doué aurait même une chance de revenir plus tôt.
Metz-PSG : Doué va signer son grand retour ?
A en croire L'Equipe, Désiré Doué pourrait reprendre la compétition avant la Coupe intercontinentale. En effet, les plus optimistes - dans l'entourage personnel et professionnel du joueur - estiment qu'un retour dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Metz n'est pas une « hypothèse totalement farfelue ». Mais du côté du PSG, on refuse toute forme empressement, tant l'influence de Désiré Doué est importante. Pour rappel, le PSG va fouler la pelouse du stade Saint-Symphorien le samedi 13 décembre.