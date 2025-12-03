Départ de Doué : Le PSG a tranché !

Amadou Diawara

Depuis le 29 octobre dernier, Désiré Doué souffre d'une lésion de grade 3 à la cuisse. Heureusement pour le PSG, son numéro 14 est presque remis de sa blessure. D'ailleurs, Désiré Doué aurait une chance de pouvoir jouer dans dix jours. Les hommes de Luis Enrique ayant rendez-vous à Metz le samedi 13 décembre.

En déplacement à Lorient le 29 octobre, le PSG a été tenu en échec. En effet, la bande à Ousmane Dembélé n'est revenu à Paris qu'avec un seul point. De surcroit, le PSG a perdu Désiré Doué en cours de match. Le numéro 14 de Luis Enrique ayant été victime d'une lésion de grade 3 à la cuisse.

PSG : Doué est presque remis de sa blessure D'après les indiscrétions de L'Equipe, Désiré Doué serait proche de faire son grand retour. En effet, l'international français pourrait être apte à jouer la finale de la Coupe intercontinentale, programmée le 21 décembre à Doha (Qatar). D'ailleurs, Désiré Doué aurait même une chance de revenir plus tôt.