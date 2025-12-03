Départ du PSG : Hakimi a choisi une date !

Amadou Diawara

Victime d'une grosse entorse de la cheville gauche le 4 novembre, Achraf Hakimi s'est lancé dans une véritable course contre-la-montre. Alors que le Maroc organise la prochaine CAN, le numéro 2 du PSG veut absolument disputer le match d'ouverture. Les Lions de l'Atlas ayant rendez-vous avec les Comores le 21 décembre.

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, qui a eu lieu le 4 novembre au Parc des Princes, Achraf Hakimi s'est blessé sérieusement. A la suite d'un violent tacle par derrière de Luis Diaz, le capitaine du Maroc a été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche.

CAN : Le match d'ouverture est prévu le 21 décembre Contraint de manquer plusieurs semaines de compétition pour soigner sa blessure, Achraf Hakimi fait tout son possible pour être prêt à jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors que le Maroc organise le tournoi, le numéro 2 du PSG refuse de manquer le moindre match de sa sélection.