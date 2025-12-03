Départ du PSG : Hakimi a choisi une date !

Victime d'une grosse entorse de la cheville gauche le 4 novembre, Achraf Hakimi s'est lancé dans une véritable course contre-la-montre. Alors que le Maroc organise la prochaine CAN, le numéro 2 du PSG veut absolument disputer le match d'ouverture. Les Lions de l'Atlas ayant rendez-vous avec les Comores le 21 décembre.
Lors du choc entre le PSG et le Bayern, qui a eu lieu le 4 novembre au Parc des Princes, Achraf Hakimi s'est blessé sérieusement. A la suite d'un violent tacle par derrière de Luis Diaz, le capitaine du Maroc a été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche.
CAN : Le match d'ouverture est prévu le 21 décembre
Contraint de manquer plusieurs semaines de compétition pour soigner sa blessure, Achraf Hakimi fait tout son possible pour être prêt à jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors que le Maroc organise le tournoi, le numéro 2 du PSG refuse de manquer le moindre match de sa sélection.
Maroc-Comores : Hakimi est convaincu de pouvoir jouer
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Achraf Hakimi est toujours convaincu de pouvoir jouer le premier match du Maroc à la CAN. De son côté, le PSG se veut plus prudent, estimant que son latéral droit ne sera pas à 100% de ses capacités lors du match d'ouverture de la compétition. Pour rappel, le Maroc affronte les Comores le 21 décembre à 20 heures.