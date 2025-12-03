Luis Enrique prépare un gros coup au PSG, il balance en direct !

Axel Cornic

La saison dernière, le Paris Saint-Germain a impressionné tout le monde, raflant quasiment tous les titres à sa portée. Mais ça se passe vachement moins bien cette année, puisque Luis Enrique doit faire face à une hécatombe de blessures et son équipe ne livre pas des grandes performances.

Que se passe-t-il à Paris ? Certains disent que la dernière saison à rallonge a un impact dévastateur sur l’effectif du PSG, notamment avec un Ousmane Dembélé qui peine à retrouver son niveau. Et la dernière défaite en Ligue 1 face à l’AS Monaco (1-0), a évidemment relancé les débats.

La Ligue 1 trop petite pour le PSG ? Les hommes de Luis Enrique se sont en effet pris les pieds dans le tapis et semblent beaucoup plus fragiles qu’auparavant, même si on prend en compte les nombreuses blessures. Reste à voir si le PSG saura relever la tête dès ce week-end, avec la réception d’un Stade Rennais qui est l’une des équipes du moment en Ligue 1.