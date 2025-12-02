Le PSG sacré à l'étranger, c'est du jamais vu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, on les trophées et titres individuels se sont multipliés au fil de l'année 2025. Lundi, Désiré Doué a été le lauréat du Golden Boy 2025. Ce qui permet au PSG de réaliser le Grand Chelem qu'aucun club jusqu'ici n'était parvenu à faire. Une année légendaire pour le club de la capitale.

A quelques semaines de la Saint-Sylvestre, le rideau est donc sur le point de tomber sur 2025. Une année faste pour le PSG qui a tout raflé sur son passage jusqu'ici à l'exception de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs perdue en finale face au Chelsea d'Enzo Maresca en juillet dernier dans le New Jersey (0-3). Hormis cela, le PSG a mis la main sur la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et les trois trophées nationaux dans l'hexagone.

Dembélé Ballon d'or, Hakimi Ballon d'or africain, Lee meilleur joueur asiatique de l'année... Un collectif bien huilé géré par Luis Enrique dans lequel certaines individualités ont brillé et ont été récompensées. A commencer par Ousmane Dembélé lauréat du Ballon d'or en septembre, ou encore Kang-in Lee nommé meilleur joueur asiatique de l'année en octobre, sans oublier le Ballon d'or africain d'Achraf Hakimi décerné au Maroc en novembre dernier.