Meilleur que Neves et Zaïre-Emery : Le crack annoncé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tous les deux au PSG aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves font donc le bonheur du club de la capitale au milieu de terrain. Un secteur de jeu où ils auraient d'ailleurs pu être associés à un certain Ayman Kari. Chez les équipes de jeunes du PSG, ce dernier était décrit comme un véritable phénomène, encore meilleur que Neves et Zaïre-Emery.

A 21 ans, Ayman Kari a aujourd'hui pris ses distances avec le football. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG à l'été 2025, il a disparu de la circulation. Pourtant, du temps où il était au centre de formation parisien, Kari était promis à un très bel avenir. Certains le voyaient même au-dessus de certains cracks actuels du football.

« Tu te disais que celui qui irait là-haut, c'était Ayman » Pour L'Equipe, un scout d'un grand club s'est notamment remémoré une rencontre de Youth League entre le PSG et Benfica où Ayman Kari affrontait un certain Joao Neves. « Ce jour-là, au milieu, tu as d'un côté Joao Neves, et de l'autre, tu avais Ayman. Et à l'époque, quand tu voyais sa technique, son abattage, sa capacité à se projeter et ses aptitudes athlétiques, tu te disais que celui qui irait là-haut, c'était Ayman », explique-t-il dans un premier temps.