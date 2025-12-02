Meilleur que Neves et Zaïre-Emery : Le crack annoncé au PSG !

Tous les deux au PSG aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves font donc le bonheur du club de la capitale au milieu de terrain. Un secteur de jeu où ils auraient d'ailleurs pu être associés à un certain Ayman Kari. Chez les équipes de jeunes du PSG, ce dernier était décrit comme un véritable phénomène, encore meilleur que Neves et Zaïre-Emery.
A 21 ans, Ayman Kari a aujourd'hui pris ses distances avec le football. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG à l'été 2025, il a disparu de la circulation. Pourtant, du temps où il était au centre de formation parisien, Kari était promis à un très bel avenir. Certains le voyaient même au-dessus de certains cracks actuels du football.
« Tu te disais que celui qui irait là-haut, c'était Ayman »
Pour L'Equipe, un scout d'un grand club s'est notamment remémoré une rencontre de Youth League entre le PSG et Benfica où Ayman Kari affrontait un certain Joao Neves. « Ce jour-là, au milieu, tu as d'un côté Joao Neves, et de l'autre, tu avais Ayman. Et à l'époque, quand tu voyais sa technique, son abattage, sa capacité à se projeter et ses aptitudes athlétiques, tu te disais que celui qui irait là-haut, c'était Ayman », explique-t-il dans un premier temps.
« Il avait tout »
Chez les jeunes du PSG, Ayman Kari crevait ainsi l'écran. De quoi faire dire à ce même recruteur : « Il avait tout, Ayman. Il était meilleur intrinsèquement que les Joao (Neves) ou Warren (Zaïre-Emery) ». Mais voilà que ça n'a visiblement pas suivi mentalement pour celui qui était annoncé comme le prochain crack du PSG.