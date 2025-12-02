Dembélé - Doué : C’est terminé au PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines, le PSG fait face à quelques difficultés sur le plan offensif. Il faut dire que l’avalanche de blessure n’a pas aidé le club de la capitale. Mais tout ceci pourrait prochainement arriver à son terme. Après le retour d’Ousmane Dembélé, la formation parisienne pourrait récupérer Désiré Doué plus tôt que prévu.

Depuis le début de saison, le PSG n’a pas vraiment été épargné par les blessures. Le club de la capitale a payé le prix de sa saison dernière, certes historique mais interminable. Les organismes n’ont pas vraiment eu le temps de récupérer ou de se préparer pour cet exercice 2025-2026. Résultat : certains cadres de Luis Enrique ont été sujet à quelques pépins physiques.

Ousmane Dembélé a déjà fait son retour au PSG L’entraîneur du PSG a notamment été souvent privé de deux armes offensives importantes : Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le premier vient à peine de faire son retour et doit encore reprendre le rythme. Le deuxième, lui, est encore en convalescence après sa blessure à la cuisse contractée le 29 octobre dernier sur la pelouse du FC Lorient.