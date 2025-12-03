PSG : Ousmane Dembélé, c'est terminé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ballon d'or 2025, à savoir la performance individuelle suprême dans le monde du football, Ousmane Dembélé a fini le jeu après avoir remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde. En parallèle, son corps fait des siennes ces derniers temps, incitant Pierre Ménès à s'interroger sur son avenir au plus haut niveau.

Ousmane Dembélé a vécu une saison de rêve avec le titre de meilleur buteur de Ligue 1 qu'il a partagé avec Mason Greenwood (21 buts), mais aussi de meilleur joueur de la Ligue des champions. Sur le plan collectif, Dembélé a absolument tout remporté avec le Paris Saint-Germain, exceptée la Coupe du monde des clubs.

«Ses entrées lors des deux derniers matchs étaient inquiétantes» De quoi lui valoir une consécration lors de la cérémonie du Ballon d'or 2025 le 22 septembre dernier. Néanmoins, depuis le début de saison, les pépins physiques freinent Ousmane Dembélé. Si bien que Pierre Ménès commence à douter. « Est-ce que je pense qu'on retrouvera un Ousmane Dembélé à son meilleur niveau de la saison dernière ? J'avoue que ses entrées lors des deux derniers matchs étaient inquiétantes ».