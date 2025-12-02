Le PSG boucle deux coups à la Messi, c'est surréaliste !

Amadou Diawara

Malgré leur petite taille, Vitinha et Joao Neves flambent au PSG ces derniers mois. En effet, les deux milieux de terrain portugais sont de plus en plus décisifs sous la houlette de Luis Enrique. D'après Pierre Ménès, Vitinha et Joao Neves sont fait du même bois que Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi.

Depuis la saison dernière, Vitinha et Joao Neves font le plus grand bonheur du PSG. Associés au milieu de terrain, les deux internationaux portugais régalent Luis Enrique depuis de longs mois. Et depuis le début de cet exercice 2025-2026, Vitinha et Joao Neves se montrent de plus en plus décisifs.

«Ce sont des joueurs d'un niveau exceptionnel» Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a mis en lumière l'immense talent de Vitinha et de Joao Neves. « Comment expliquer que Joao Neves et Vitinha soient si décisifs au PSG malgré leur gabarit ? Au-delà de leur physique, qui est ce qu'il est, ce sont avant tout des joueurs d'un niveau exceptionnel. C'est surtout ça qui fait la différence, peu importe que tu sois petit... Messi, Xavi et Iniesta l'ont prouvé pendant de longues années. Peu importe ton gabarit lorsque tu es aussi fort techniquement et que tu as une telle activité balle au pied », s'est enflammé le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.