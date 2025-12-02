L'héritier de Yamal signe au PSG, il hallucine !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services de Désiré Doué. Après avoir passé seulement une saison à Paris, le crack de 20 ans a déjà réalisé un quadruplé historique. Auréolé de son titre de Golden Boy 2025, Désiré Doué s'est totalement enflammé.

Désiré Doué est le successeur de Lamine Yamal. En effet, le numéro 14 du PSG a remporté le Golden Boy, trophée de meilleur joueur de moins de 21 ans, un an après la star du FC Barcelone. Désiré Doué ayant soulevé son trophée ce lundi, et ce, lors du gala organisé par Tuttosport à Turin.

Golden Boy : Doué succède à Yamal Auréolé de son titre de Golden Boy 2025, Désiré Doué est revenu sur son transfert au PSG. En effet, le crack de 20 ans s'est enflammé pour ses débuts XXL à Paris. Le club de la capitale ayant réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions.