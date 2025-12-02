Kylian Mbappé : Son successeur brille au PSG, il annonce des retrouvailles

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2017, grâce à ses performances avec l'AS Monaco à 18 ans, Kylian Mbappé était le lauréat du Golden Boy, trophée décerné au meilleur jeune joueur de moins de 21 ans reçu après son transfert au PSG. Huit années se sont écoulées et un autre français a reçu cette distinction lundi en la personne de Désiré Doué. Mbappé a interpellé l'attaquant du PSG sur ses réseaux sociaux.

Pendant la seconde partie de saison 2016/2017, un jeune talent issu du centre de formation de l'AS Monaco éblouissait son monde. A 18 ans, Kylian Mbappé se révélait aux yeux du football français et européen avec le parcours de l'ASM jusqu'en demi-finale de Ligue des champions en éliminant au passage le Manchester City de Pep Guardiola et le Borussia Dortmund de Thomas Tuchel pendant les tours précédents.

Huit ans plus tard, Désiré Doué succède enfin à Kylian Mbappé Champion de France avec l'AS Monaco, Kylian Mbappé s'envolait cet été là pour le PSG avant d'être sacré Golden Boy 2017, devançant au passage Ousmane Dembélé et Marcus Rashford. Depuis, aucun autre jeune de moins de 21 ans français n'avait reçu cette distinction puisque Warren Zaïre-Emery avait terminé à la 3ème place du classement en 2024 et Eduardo Camavinga, dauphin de Gavi en 2022. Cependant, le MVP de la finale de la dernière Ligue des champions a donc succédé à Kylian Mbappé lundi.