OL - Transferts à 120M€ : La nouvelle polémique !

Si l’OL s’est retrouvé dans une situation financière aussi délicate, c’est en partie à cause des manœuvres de John Textor avec Botafogo. Le club rhodanien aurait d’ailleurs reçu certaines relances d’une société d’affacturage concernant les paiements de cinq transferts, d’un montant total de 120M€, entre juillet 2024 et mars 2025.

L’OL n’est visiblement pas au bout de ses peines concernant ses problèmes financiers. Dans le dur sur le plan économique, en partie à cause des manœuvres de John Textor avec Botafogo, le club rhodanien a du mal à s’en remettre. Et comme si cela ne suffisait pas, les pensionnaires de la Ligue 1 devraient être replongés dans la polémique.

L'OL relancé par une société d'affacturage pour 120M€ ? D’après les informations de L’Equipe, l’OL recevrait des relances de la société MCCP Investment Partners concernant le paiement de créances pour le transfert d’Igor Jesus, qui n’a pourtant jamais mis un pied dans le Rhône. L’attaquant de 24 ans n’est d’ailleurs pas le seul, puisque pas moins de cinq transferts pour une créance totale de 120M€ ont été réalisés sans que les transactions ne soient enregistrées par la LFP.