Mercato - OL : Gros transfert à l’étranger, c’est confirmé !

S’il est finalement resté à l’OL l’été dernier, un départ de Malick Fofana devrait revenir sur la table lors du prochain mercato estival et, en ce sens, un club déjà intéressé par le passé serait encore là. L’international belge serait toujours sur la liste du Bayern Munich au poste d’ailier gauche, tout comme Said El Mala.

Actuellement blessé et alors que son retour est espéré fin janvier, Malick Fofana ne devrait pas quitter l’OL cet hiver. Si un départ était possible l’été dernier, Michael Gerlinger avait assuré qu’une vente de l’ailier âgé de 20 ans « n’a jamais été sur la table pour janvier. »

Fofana vers un départ l’été prochain ? Malick Fofana devrait donc finir la saison à l’OL, mais nul doute que son avenir sera de nouveau un sujet lors du prochain mercato estival. L’été dernier, l’international belge (5 sélections) avait longtemps été annoncé sur le départ, avant de décider de rester et c’est finalement Georges Mikautadze, transféré à Villarreal, qui avait renfloué les caisses du club.