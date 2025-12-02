PSG - Transfert à 500M€ : Coup de tonnerre à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Et si Julian Alvarez débarquait au PSG ? En quête de renforts sur le plan offensif, le club de la capitale aurait coché le nom de l’international argentin sur sa liste. Mais l’Atlético de Madrid ne compterait pas vraiment se séparer de son champion du monde 2022, au contraire. Les Colchoneros souhaiteraient plutôt prolonger le contrat de l’attaquant de 25 ans.

Ces dernières semaines, l’attaque du PSG n’a pas été spécialement flamboyante. Les absences d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué ont posé quelques problèmes au club de la capitale, qui a visiblement pris conscience des limites de son effectif. L’arrivée d’un nouvel élément offensif ne serait donc pas à exclure chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG suit attentivement Julian Alvarez Et dans cette optique, le nom de Julian Alvarez a été évoqué à plusieurs reprises du côté du PSG. L’attaquant de 25 ans réalise une première partie de saison convaincante avec l’Atlético de Madrid (10 buts et 4 passes décisives en 18 matchs). Les dirigeants parisiens garderaient donc un œil attentif sur l’évolution de l’international argentin.