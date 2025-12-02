Transfert à l'étranger : C'est terminé, le PSG prépare déjà son retour ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près de deux ans après sa signature au PSG pour un transfert de 20M€ convenu avec Sao Paulo, Lucas Beraldo (22 ans) n'a pas fait son trou dans la capitale. Si bien que la presse brésilienne fait état d'un éventuel retour aux sources pendant le mercato hivernal pour Beraldo qui aurait été proposé à deux clubs brésiliens.

Au même titre que Gabriel Moscardo qui était pour sa part resté en prêt chez les Corinthians pendant six autres mois, le PSG annonçait le transfert de Lucas Beraldo au cours du mercato hivernal de 2024. Le club de la capitale s'était mis d'accord avec le comité directeur de Sao Paulo pour un transfert de 20M€. Deux ans plus tard, âgé de 22 ans, le défenseur central brésilien pourrait bien rentrer au pays.

Beraldo proposé à Palmeiras et Flamengo A la dernière intersaison, L'Equipe faisait déjà état d'un éventuel départ de Lucas Beraldo pendant le mercato en raison d'un temps de jeu jugé insuffisant de la part de son clan. Au final, Beraldo est resté à Paris, mais pour combien de temps ? Utilisé à 8 reprises par Luis Enrique cette saison, le principal intéressé ne compte pas une seule minute en 5 matchs de Ligue des champions. Des intermédiaires auraient déjà proposé en coulisses ses servieces à Palmeiras ainsi qu'à Flamengo selon la presse brésilienne.