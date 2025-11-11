Officiel - Transfert d’un attaquant : L’OL confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de grosses difficultés financières, l’OL avait sauvé sa place in-extremis en Ligue 1 cet été après avoir été menacé d’une relégation administrative. Et en dépit des finances qui sont toujours dans le rouge au sein du club rhodanien, le directeur général confirme qu’il n’envisage aucunement de se séparer de Malick Fofana et de la transféré cet hiver.

Malick Fofana (20 ans) et l’OL, c’est bientôt la fin ? Le jeune attaquant belge, actuellement blessé, est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif rhodanien. Une donnée qui a son importance alors que l’OL se trouve toujours dans une situation financière délicate, mais comme il l’avait déjà affirmé durant l’été, le directeur général lyonnais Michael Gerlinger n’envisage pas de transférer Fofana cet hiver.

« Toujours une situation difficile… » Interrogé au micro de Ligue 1 + dimanche soir, Gerlinger a d’abord fait le point sur la situation financière de l’OL : « Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l'OL cet été, c'était 11. C'était extrêmement dangereux. On est très content d'être là aujourd'hui, en Ligue 1, et de jouer le PSG. Mais on a toujours beaucoup de choses à faire. C'est toujours une situation difficile mais on est très content de ce qu'on a fait cet été. Sportivement, financièrement, on est sur le bon chemin », indique le directeur général de l’OL, avant de confirmer sa position sur le futur de Malick Fofana qui ne partira pas lors du prochain mercato.