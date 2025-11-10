Transfert à 40M€ : Panique au PSG !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a fait un choix surprenant en décidant de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale l’a remplacé par Lucas Chevalier, qui peine à faire oublier son prédécesseur. L’international français ne se veut pas vraiment rassurant dans les buts parisiens depuis le début de saison.

Après une saison historique, marquée par le premier sacre en Ligue des champions, le PSG a pris une décision étonnante sur le mercato cet été. Le club de la capitale a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant auteur d’une campagne européenne convaincante. Les Rouge-et-Bleu l’ont même poussé vers la sortie en déboursant 40M€ pour recruter Lucas Chevalier.

Chevalier n'y arrive toujours pas au PSG Mais depuis le début de saison, l’international français fait l’objet de quelques critiques au PSG. Comme le rapporte L’Equipe, l’ancien du LOSC ne dégage pas vraiment une grande assurance sous ses nouvelles couleurs jusqu’à présent, que ce soit dans ses duels ou ses sorties aériennes. Lucas Chevalier se chercherait encore dans son nouvel environnement et digérerait encore le nouveau rôle que le PSG lui a octroyé.