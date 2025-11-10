OL : C'est terminé pour ce transfert XXL ! 

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, Malick Fofana était très courtisé et plusieurs clubs étaient prêts à mettre un gros chèque sur la table pour le faire venir. Finalement, l’OL a tenu bon et l’international belge est resté en France, mais pour combien de temps ? L’attaquant pourrait bien partir l’été prochain, mais sûrement pas cet hiver, comme l’a affirmé le directeur général lyonnais, Michael Gerlinger.

À cause d’une très mauvaise situation financière, l’OL a dû se séparer de plusieurs joueurs importants cet été. Ainsi, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze ou bien encore Thiago Almada sont allés voir ailleurs. Alors que certaines formations étaient prêtes à offrir un très gros chèque à Lyon pour Malick Fofana, ce dernier a lui fait le choix de rester.

Malick Fofana s’est blessé L’OL comptait donc beaucoup sur Malick Fofana, mais malheureusement l’international belge s’est blessé face à Strasbourg le 26 octobre dernier. L’international belge s’est fait une entorse grave à la cheville droite et il devrait louper au minimum trois mois de compétition. Un coup dur qui va donc forcer Lyon à recruter cet hiver. Endrick est notamment dans les petits papiers des Gones.