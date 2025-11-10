OL : C'est terminé pour ce transfert XXL ! 

Lors du dernier mercato estival, Malick Fofana était très courtisé et plusieurs clubs étaient prêts à mettre un gros chèque sur la table pour le faire venir. Finalement, l’OL a tenu bon et l’international belge est resté en France, mais pour combien de temps ? L’attaquant pourrait bien partir l’été prochain, mais sûrement pas cet hiver, comme l’a affirmé le directeur général lyonnais, Michael Gerlinger.
À cause d’une très mauvaise situation financière, l’OL a dû se séparer de plusieurs joueurs importants cet été. Ainsi, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze ou bien encore Thiago Almada sont allés voir ailleurs. Alors que certaines formations étaient prêtes à offrir un très gros chèque à Lyon pour Malick Fofana, ce dernier a lui fait le choix de rester.
Malick Fofana s’est blessé
L’OL comptait donc beaucoup sur Malick Fofana, mais malheureusement l’international belge s’est blessé face à Strasbourg le 26 octobre dernier. L’international belge s’est fait une entorse grave à la cheville droite et il devrait louper au minimum trois mois de compétition. Un coup dur qui va donc forcer Lyon à recruter cet hiver. Endrick est notamment dans les petits papiers des Gones.
Malick Fofana ne devrait pas quitter l’OL cet hiver
L’OL a tenu bon pour Malick Fofana l’été dernier, mais cela sera-t-il toujours le cas cet hiver ? À en croire le directeur général de Lyon, Michael Gerlinger, qui s’est exprimé pour Ligue 1+, l’international belge ne devrait pas quitter le navire lors du mercato hivernal. « Je l'avais dit en septembre, la vente de Malick Fofana n'a jamais été sur la table pour janvier. On verra ce qu'il se passe sur les prochaines semaines. Financièrement, ça ne va pas super bien, donc il faut voir ce qu'on peut faire. Mais ce ne sera pas des transferts comme Malick Fofana, bien sûr que non. »