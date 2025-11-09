Transfert à 55M€ : L'OL prépare un gros coup avec Barcelone ?

Pierrick Levallet

Le mercato estival a fait des dégâts à l’OL. Le club rhodanien a néanmoins réussi à conserver Malick Fofana, qui ne souhaitait pas partir cet été. L’international belge pourrait néanmoins bénéficier d’un bon de sortie à l’issue de la saison. Le FC Barcelone serait notamment intéressé par les services de l’ailier de 20 ans.

Cet été, l’OL a perdu de nombreux joueurs importants à cause de sa situation financière. Le club rhodanien a été contraint de se séparer d’éléments comme Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze ou encore Rayan Cherki pour renflouer ses caisses et redresser le bilan économique. Malick Fofana était également tout proche d’un départ.

L'OL attend 55M€ pour Malick Fofana Mais finalement, l’international belge a refusé de faire ses valises malgré l’intérêt de la Premier League. Malick Fofana est donc resté à l’OL. Mais il pourrait également quitter le navire à l’issue de cette saison. Les dirigeants lyonnais auraient d’ores et déjà fixé leur prix : 55M€. Et les prétendants ne manquent pas pour l’ailier de 20 ans.