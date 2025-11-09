PSG - Transfert avec Mbappé : La fake news dénoncée à l’étranger !

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer en défense, le PSG n’exclut aucune possibilité. Le club de la capitale ne serait bien évidemment pas contre recruter un nouveau joueur à moindre coût. Les dirigeants parisiens se tiendraient à l’affût pour Dayot Upamecano. Un accord a toutefois été annoncé entre le défenseur du Bayern Munich et le Real Madrid. Mais la réalité serait finalement différente.

Le PSG cherche à se renforcer en défense. Et dans cette optique, le club de la capitale n’écarterait aucune possibilité. Les dirigeants parisiens se tiendraient notamment à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu garderaient ainsi un œil sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich.

Accord trouvé entre le Real Madrid et Upamecano ? Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup. Le Real Madrid serait également intéressé par les services de l’international français, qui pourrait rejoindre Kylian Mbappé. Foot Mercato annonçait même un accord verbal entre le défenseur de 27 ans et le club madrilène, qui le considère comme le joueur idéal de par son profil et sa situation contractuelle.