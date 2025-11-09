Transferts de stars : Catastrophe confirmée à l’OL !

Pierrick Levallet

À quelques heures de la réception du PSG ce dimanche, la situation à l’OL est drastiquement différente par rapport à la saison passée. À la même période de l’exercice précédent, le club rhodanien comptait des joueurs comme Rayan Cherki ou encore Alexandre Lacazette dans ses rangs. Mais cet été, l’effectif de Paulo Fonseca s’est considérablement affaibli.

L’OL affronte du lourd ce dimanche en Ligue 1. Le club rhodanien reçoit le PSG au Groupama Stadium, une grosse affiche pour les hommes de Paulo Fonseca malgré les nombreux absents à déclarer côté parisien. Luis Enrique devra faire sans Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, tous blessés.

La qualité des joueurs a changé à l'OL Mais dans les faits, l’effectif du PSG reste malgré tout supérieur à celui de l’OL. Comme le rapporte L’Equipe, la formation lyonnaise disposait de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze ou encore Malick Fofana à la même date la saison dernière. Désormais, Paulo Fonseca devra compter sur Martin Satriano, Adam Karabec et Afonso Moreira. À l’évidence, la qualité des joueurs n’est pas la même.