PSG - Une folie à 100M€ : Le transfert de l'été a fuité ?

A ce jour, le PSG peut compter sur Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos pour occuper la pointe de l'attaque de Luis Enrique. Néanmoins, avant son transfert officialisé par l'Atletico de Madrid à l'été 2024, le Paris Saint-Germain était sur les rangs pour accueillir Julian Alvarez (25 ans). En vain. L'Argentin a évoqué en interview lesdites discussions avec le PSG alors que le feuilleton pourrait être relancé en 2026. Une bonne pioche pour Paris ? C'est notre sondage du jour !

Julian Alvarez surprenait son monde. Après avoir tout gagné tant avec Manchester City qu'avec la sélection argentine, le buteur de 25 ans prenait la direction de l'Atletico de Madrid à l'été 2024, contre toute attente. En effet, de par son pedigree et sa cote sur le marché des transferts, Alvarez semblait destiné à signer en faveur du FC Barcelone, du PSG ou bien du voisin des Colchoneros, à savoir le Real Madrid.

«J'ai reçu des appels de plusieurs clubs» Cependant, Julian Alvarez a fait le choix de s'engager en faveur du club rojiblanco. Et ce, pour une raison bien précise qu'il n'a pas dissimulé pendant son interview avec le journaliste Florent Torchut pour L'Equipe. « J'ai reçu des appels de plusieurs clubs. J'ai choisi de venir à l'Atlético car je sentais que je pouvais gagner ma place ici et donner la meilleure version de moi-même, grâce à l'espace qu'on m'offrait ».