Transfert à l’OM : La clause qui remet tout en question ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille semble déjà avoir activé plusieurs pistes à l’étranger et notamment en Serie A, terrain de chasse préféré de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. C’est le cas de Brooke Norton-Cuffy, latéral droit anglais du Genoa, qui est l’une des surprises de la première partie de saison de l’autre côté des Alpes.

Cet été, l’OM a réglé l’un de ses chantiers principaux avec un gros recrutement en défense. On a ainsi vu Nayef Aguerd, Facundo Medina ou encore Emerson Palmieri et Benjamin Pavard débarquer, mais ce n’est pas fini. Car le club phocéen aurait un autre objectif...

L’OM chasse encore en Serie A D’après les informations de TMW, l’OM serait sur les traces de Brooke Norton-Cuffy, mais cela serait également le cas du Napoli et de la Juventus. Son club du Genoa aurait fixé son prix à 15M€, mais la décision aurait vraisemblablement été prise de ne pas le vendre lors du prochain mercato hivernal.