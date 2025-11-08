Transferts urgents au PSG : Luis Enrique lâche sa réponse !

Depuis le début de la saison, le PSG est frappé par une malédiction. En effet, le club de la capitale souffre d'une pénurie de joueurs, et ce, à cause d'un nombre incalculable de blessures. Malgré tout, Luis Enrique - le coach parisien - affirme qu'il n'y a pas urgence sur le mercato.
Le PSG est dans le dur depuis de longues semaines. En effet, Luis Enrique voit tous ses joueurs tomber un à un depuis le début de la saison, et ce, à cause de pépins physiques. D'ailleurs, Ousmane Dembélé et Désiré Doué cumulent déjà plusieurs blessures.
Pénurie de joueurs au PSG
Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato. D'après le coach du PSG, il n'est pas urgent de recruter lors de la prochaine de transferts, et ce, malgré l'accumulation des blessures.
«On est tout le temps ouvert sur le mercato, mais il n'y a pas d'urgence»
« Des recrues sont-elles attendues cet hiver ? On est tout le temps ouvert sur le mercato, mais il n'y a pas d'urgence, pas de préoccupation. On regarde les choses positives et négatives. Il n'y a pas de problème en ce moment. Il y a des blessures, mais comme dans tous les clubs. On fait confiance aux joueurs de l'équipe », a confié Luis Enrique, le technicien du PSG.