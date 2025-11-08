Transferts urgents au PSG : Luis Enrique lâche sa réponse !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG est frappé par une malédiction. En effet, le club de la capitale souffre d'une pénurie de joueurs, et ce, à cause d'un nombre incalculable de blessures. Malgré tout, Luis Enrique - le coach parisien - affirme qu'il n'y a pas urgence sur le mercato.

Le PSG est dans le dur depuis de longues semaines. En effet, Luis Enrique voit tous ses joueurs tomber un à un depuis le début de la saison, et ce, à cause de pépins physiques. D'ailleurs, Ousmane Dembélé et Désiré Doué cumulent déjà plusieurs blessures.

Pénurie de joueurs au PSG Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato. D'après le coach du PSG, il n'est pas urgent de recruter lors de la prochaine de transferts, et ce, malgré l'accumulation des blessures.