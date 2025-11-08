PSG - Real Madrid : C’est confirmé pour la signature d’un international français !

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano intéresse de nombreux clubs et notamment le PSG. L’international français aurait déjà un accord pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain, mais le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que cela n’était pas encore le cas.
Annoncé sur la piste de Dayot Upamecano, le PSG aurait été doublé par le Real Madrid. Selon Foot Mercato, le défenseur âgé de 27 ans, dont le contrat au Bayern Munich prend fin en juin 2026, se serait d’ores et déjà mis d’accord avec la Casa Blanca dans l’optique d’une arrivée libre l’été prochain.
Upamecano pas encore d’accord avec le Real Madrid
Ce qui a été démenti par le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg. Si le Real Madrid est bien intéressé par Dayot Upamecano, il n’y a pas encore d’accord verbal entre les deux parties à ce stade. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a confirmé que d’après ses informations, un accord n’avait pas encore été conclu.
« Je n'ai pas connaissance d'un accord conclu »
« Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, il y a eu des contacts entre les agents d'Upamecano et d'autres clubs. Il s'agit du Real Madrid, de clubs anglais, mais aussi du Paris Saint-Germain, le PSG est également présent. Il y a donc eu des réunions et des discussions, mais je n'ai pas connaissance d'un accord conclu, d'autant plus que le Bayern continue de faire pression pour prolonger son contrat », a déclaré Fabrizio Romano.