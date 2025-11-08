PSG - Real Madrid : C’est confirmé pour la signature d’un international français !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano intéresse de nombreux clubs et notamment le PSG. L’international français aurait déjà un accord pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain, mais le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que cela n’était pas encore le cas.

Annoncé sur la piste de Dayot Upamecano, le PSG aurait été doublé par le Real Madrid. Selon Foot Mercato, le défenseur âgé de 27 ans, dont le contrat au Bayern Munich prend fin en juin 2026, se serait d’ores et déjà mis d’accord avec la Casa Blanca dans l’optique d’une arrivée libre l’été prochain.

Upamecano pas encore d’accord avec le Real Madrid Ce qui a été démenti par le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg. Si le Real Madrid est bien intéressé par Dayot Upamecano, il n’y a pas encore d’accord verbal entre les deux parties à ce stade. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a confirmé que d’après ses informations, un accord n’avait pas encore été conclu.