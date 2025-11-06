Real Madrid - Transfert avec Mbappé : La fake news révélée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si après la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France Dayot Upamecano suivait son capitaine... au Real Madrid ? Le géant de Liga suivrait avec attention l'évolution contractuelle de la situation d'Upamecano au Bayern Munich. Cependant, l'international français n'aurait finalement pas dit oui au Real Madrid.

Dayot Upamecano a mis tout le monde d'accord mardi soir sur la pelouse du PSG. Associé à Jonathan Tah dans la charnière centrale du Bayern Munich, l'international français de 27 ans a prouvé face à l'équipe championne d'Europe qu'il était une grosse pointure à son poste cette saison. Il est entre autres question d'une éventuelle offensive du Paris Saint-Germain à la fin de la saison, au terme de son contrat avec le club bavarois comme le journaliste Fabrice Hawkins le révélait à Aliotalk. En parallèle, les dirigeants du Real Madrid débarqueraient fort dans ce dossier.

Le Real Madrid double le PSG, accord trouvé avec Upamecano Foot Mercato a révélé mercredi soir que le Real Madrid aurait déjà bougé ses pions dans le cadre du recrutement de Dayot Upamecano à la prochaine intersaison. Le média a même jeté un énorme froid dans la course à la signature du joueur de l'équipe de France au PSG avec un accord contractuel déjà convenu entre les dirigeants madrilènes et le clan Upamecano.