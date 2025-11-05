Coup de foudre à Paris : Son aventure de «rêve» avec Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A une époque, le vestiaire du PSG était rempli de stars. Que ce soit Neymar ou encore Kylian Mbappé, des vitrines du football mondial se trouvaient à Paris. Pablo Sarabia est resté bouche bée devant cette expérience inoubliable qu'il n'a pas manqué d'évoquer en interview avec Marca.

A 27 ans et après une formation au Real Madrid ainsi que des passages à Getafe et le FC Séville, Pablo Sarabia déposait ses valises à Paris. A l'été 2019 et contre la modique somme, au vu de la puissance financière du PSG, de 19M€, l'international espagnol intégrait l'effectif de Thomas Tuchel.

«C'était un rêve. J'ai eu la chance de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde» Une incorporation dans un vestiaire peuplé de stars telles que Neymar, Thiago Silva ou encore Kylian Mbappé. Une aventure dingue dont il s'est remémoré au cours d'une discussion avec Marca. « C'était un rêve. J'ai eu la chance de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire. Je repars avec des amis et des souvenirs inoubliables ».