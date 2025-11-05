Coup de foudre à Paris : Son aventure de «rêve» avec Kylian Mbappé

A une époque, le vestiaire du PSG était rempli de stars. Que ce soit Neymar ou encore Kylian Mbappé, des vitrines du football mondial se trouvaient à Paris. Pablo Sarabia est resté bouche bée devant cette expérience inoubliable qu'il n'a pas manqué d'évoquer en interview avec Marca.
A 27 ans et après une formation au Real Madrid ainsi que des passages à Getafe et le FC Séville, Pablo Sarabia déposait ses valises à Paris. A l'été 2019 et contre la modique somme, au vu de la puissance financière du PSG, de 19M€, l'international espagnol intégrait l'effectif de Thomas Tuchel.
«C'était un rêve. J'ai eu la chance de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde»
Une incorporation dans un vestiaire peuplé de stars telles que Neymar, Thiago Silva ou encore Kylian Mbappé. Une aventure dingue dont il s'est remémoré au cours d'une discussion avec Marca. « C'était un rêve. J'ai eu la chance de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire. Je repars avec des amis et des souvenirs inoubliables ».
«Une finition extraordinaire comme j'en ai rarement vu»
Pendant cette interview avec le média madrilène, une question sur l'efficacité létale de Kylian Mbappé a été posée par le journaliste à Pablo Sarabia. De quoi permettre à l'attaquant latéral espagnol de faire l'éloge de la star du Real Madrid anciennement au PSG. « C'est un joueur décisif, avec une finition extraordinaire comme j'en ai rarement vu, très ambitieux et doté de grandes qualités. C'est un joueur incroyable. Il fera sans aucun doute partie des meilleurs joueurs de l'histoire. J'ai trouvé cela très drôle qu'il ait été critiqué la saison dernière après avoir marqué 44 buts au total ».