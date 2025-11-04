Dembélé : La grande surprise du PSG balancée en direct ?

Axel Cornic

Eblouissant en 2025, Ousmane Dembélé a été freiné par une blessure à la cuisse et n’a repris la compétition que tout récemment. Au sein du Paris Saint-Germain on ne semble pas vouloir prendre risques avant le choc de ce mardi contre le Bayern Munich, mais le Ballon d’Or pourrait bien être la surprise de la soirée.

Grâce à un grand turnover, Luis Enrique peut régulièrement reposer ses stars et il n’a pas hésité à le faire. Le coach du PSG fait tout son possible pour ménager son équipe et c’est notamment le cas avec Ousmane Dembélé, le facteur X de l’attaque qui pourrait être remplaçant ce mardi soir.

Dembélé remplaçant face au Bayern Munich ? S’il est bien présent dans le groupe pour le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, l’ailier parisien devrait partir du banc à en croire plusieurs sources proches du PSG. C’est le jeune Senny Mayulu qui devrait prendre sa place dans l’axe de l’attaque, même si on s’attend à voir Dembélé rentrer en jeu en deuxième période.