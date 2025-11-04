PSG : C'est officiel pour Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entré en cours de jeu contre l'OGC Nice samedi, Ousmane Dembélé grimaçait après la rencontre et se plaignait d'une douleur aux ischios. Cependant, le Ballon d'Or sera présent contre le Bayern Munich comme l'a assuré Luis Enrique. D'ailleurs, le numéro 10 du PSG est bien présent dans le groupe qui affrontera les Bavarois mardi soir.

« J'ai mal à l'ischio. J'ai trop mal ». Avec ces quelques mots prononcés à Achraf Hakimi après la victoire contre l'OGC Nice (1-0), Ousmane Dembélé a fait souffler un vent de panique au PSG. Il faut dire que les Parisiens s'apprêtent à affronter le Bayern Munich ce mardi soir et l'absence du Ballon d'Or serait un sérieux coup dur. Néanmoins Luis Enrique s'est montré rassurant en conférence de presse.

Luis Enrique vend la mèche pour Dembélé... « Aucun risque avec aucun joueur, mais Ousmane est en condition (de jouer). Il a fait tous les entraînements lors des deux dernières semaines et il a aussi participé aux deux derniers matches. On est contents. Il est en train d'améliorer sa condition physique et demain il va jouer bien sûr. Je ne sais pas combien de minutes, mais il va jouer parce qu'il est en condition de le faire. Demain on va décider combien de temps (il va jouer) », a lâché l'entraîneur du PSG lundi.