Dembélé dit stop, c'est la panique au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé retrouve petit à petit du rythme après un mois et demi d'indisponibilité pour une blessure à la cuisse. Cependant, son entrée en jeu pour les 20 dernières minutes de PSG - Nice samedi (1-0) pourrait lui avoir valu une rechute à l'ischio-jambier selon son propre aveu à Achraf Hakimi.

Ca passe, aux forceps dans les ultimes secondes de la réception de l'OGC Nice. Au Parc des princes, le PSG a pris le meilleur sur une équipe du GYM regroupée devant sa surface de réparation pendant une bonne partie du match samedi. But de Gonçalo Ramos, entré en jeu 20 minutes plus tôt à l'instar d'Ousmane Dembélé.

Rechute pour Ousmane Dembélé ? Ousmane Dembélé est en délicatesse physique ces derniers temps avec notamment une blessure à l'ischio-jambier droit contractée avec l'équipe de France le 5 septembre dernier. Depuis son retour à la compétition le 21 octobre dernier, le numéro 10 du PSG a participé à quatre matchs sans en disputer un dans son intégralité.