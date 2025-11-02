Coup de pression, le PSG se fait menacer !

Alexis Brunet

Mardi soir, la Ligue des champions va nous offrir un immense choc puisque le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des princes. Un match entre deux des meilleures équipes du monde et il n’est pas simple de deviner qui sortira vainqueur de cet affrontement. Toutefois, à en croire Manuel Neuer, les Bavarois ont les qualités pour faire tomber le champion d’Europe.

Samedi soir, le PSG a eu toutes les peines du monde à venir à bout de l’OGC Nice (1-0). Les Parisiens se sont souvent heurtés à la défense des Aiglons, mais Gonçalo Ramos a finalement trouvé la faille de la tête à la 94ème minute. De son côté, le Bayern Munich, prochain adversaire de Paris, n’a fait qu’une bouchée du Bayer Leverkusen en s’imposant 3-0.

« Je pense que nous pouvons les perturber » Après la rencontre face au Bayer Leverkusen, Manuel Neuer s’est exprimé sur le choc de Ligue des champions à venir contre le PSG au micro de Sky Sports. Selon lui, le club de la capitale est une équipe très forte, mais les Bavarois ont largement les qualités pour faire un coup au Parc des princes. « Je dirais que c'est du 50-50. Paris est une équipe solide. Mais je pense que nous pouvons les perturber, et nous savons comment les choses se sont déroulées jusqu'à présent cette saison. Nous sommes tous enthousiastes à l'idée de disputer ce match. »