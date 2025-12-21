C’est «historique» au PSG, Luis Enrique hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le PSG a disputé samedi le dernier match de son année 2025 face au Vendée Fontenay Foot en Coupe de France. Le club de la capitale peut donc faire le bilan de cette année si particulière avec un premier sacre en Ligue des champions et de nombreux succès à la clé. Luis Enrique en a dit plus en conférence de presse.

Impressionnant de réussite à la tête du PSG, Luis Enrique a relevé de nombreux défis avec le club. Sur l'année 2025, le PSG n'aura laissé quasiment que des miettes à ses adversaires, remportant de nombreux trophées. L'entraîneur espagnol du PSG parle lui-même d'une année historique.

« C'est historique pour le club » Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois, le PSG a ébloui le monde entier et a continué à gagner des trophées, jusqu'à la Coupe intercontinentale face à Flamengo. « Un mot pour définir cette année 2025 ? C'est historique pour le club. Normalement, les bilans attendent la fin de la saison vu qu'on est dans la saison 2025/2026. Ça ne peut pas être le moment de faire le bilan mais si on pense seulement à l'année civile de 2025, c'est clair que c'est historique pour le club, pour les Parisiens. On est contents. Mais on est aussi content des vacances de Noël. C'est bon pour nous d'avoir ce temps de récupération » a réagi Luis Enrique en conférence de presse.