F1 : «Plus le même», Verstappen annonce la fin ?

Faisant déjà partie des meilleurs pilotes de l’histoire, Max Verstappen a toujours affirmé qu’il ne se voyait pas piloter très longtemps en Formule 1. Récemment, le Néerlandais a confié avoir échangé avec Fernando Alonso (44 ans), déclarant qu’au-même âge que l’Espagnol, il ne serait plus en capacité de performer. Explications.
De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Quadruple champion du monde à 28 ans, le Néerlandais ne se voit pas éternellement en Formule 1. Récemment, une discussion avec Fernando Alonso a fait cogiter Verstappen, qui a confié les coulisses.
« Quand on est plus âgé, on souffre davantage »
« J’étais dans l’avion avec Fernando pour le Qatar et nous en avons parlé. Je me suis dit que c’était intéressant de savoir, parce qu’il a 44 ans ! Alors je lui ai demandé : ’Qu’en penses-tu ?’ Je me suis dit, pourquoi pas lui demander directement. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu’on s’est dit, bien sûr. Mais pour résumer c’est surtout une question de gêne physique. On a plus de problèmes, et ces voitures ne sont pas les plus agréables à piloter de toute façon. Et quand on est plus âgé, on souffre davantage. Les épaules, le dos, la nuque… ça demande beaucoup plus d’efforts », confie Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Je ne serai plus le même qu’aujourd’hui »
« Personnellement, je pense qu’à 40 ou 44 ans… je ne serai plus le même qu’aujourd’hui, affirme Verstappen, lucide. Et peut-être que ma motivation non plus. Et si je ne suis pas dans une voiture de pointe, c’est certain. Je pense que si Fernando était dans une voiture de pointe… comme en 2023, vous savez, il pouvait viser le podium. On verrait alors le compétiteur renaître. Mais quand on a été deux fois champion du monde… et qu’on a déjà gagné beaucoup de choses… et qu’on se retrouve à la dixième place… Oui, alors on se demande pourquoi on fait ça ? ».