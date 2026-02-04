«Vous vous fichez de notre gu**le !» : Après s'être senti trahi, le patron du PSG a déjà pardonné ?

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi a clairement pris du recul au Paris Saint-Germain. Pourtant, le président parisien s'occuperait toujours de quelques dossiers importants du marché des transferts, ce qui a parfois donné naissance à quelques très grosses tensions avec certains clubs étrangers.

C’est un mercato extrêmement calme qui a fermé ses portes à Paris, ce lundi 2 février. Le PSG n’a que très peu recruté, même moins que l’été dernier avec seulement Dro Fernandez qui est arrivé du FC Barcelone. C’est plutôt du côté des départ que ça a été chaud, même si nous vous avions révélé en exclusivité sur le10sport.com que même les joueurs les moins utilisés n’étaient pas forcément sur le marché.

La grosse colère d’Al-Khelaïfi Prêté à Tottenham depuis six mois, Randal Kolo Muani a en effet beaucoup fait parler de lui au cours des derniers jours du mercato. La Juventus a en effet tenté de relancer les discussions autour de l’international français, déjà annoncé comme l’un des grands objectifs de l’été dernier. Et à l’époque, l’échec des négociations avec le PSG semblaient avoir tout particulièrement agacé Nasser Al-Khelaïfi. « Vous vous fichez de notre gueule depuis plusieurs semaines, c'est terminé, vous n'aurez pas gain de cause avec moi » avait vraisemblablement lâché le président parisien aux Bianconeri, à en croire Sport Zone. « Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça ».