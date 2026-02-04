«Je vais te recruter» : Le PSG tient sa promesse et boucle un transfert risqué, «il n’y a jamais eu le moindre doute»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, le PSG a décidé de miser sur le recrutement de jeunes talents avec plus ou moins de réussite. Il faut dire que les Parisiens ont pris des risques sur certains dossiers. Mais des risques parfaitement assumés par la direction du club de la capitale.

Lancé dans son projet de recruter des joueurs plus jeunes, le PSG était notamment allé chercher deux jeunes brésiliens en janvier 2024. Lucas Beraldo est toujours présent dans l'effectif et Luis Enrique l'utilise dans sa rotation. En revanche, Gabriel Moscardo a été prêté à Reims puis à Braga, sans grand succès. Il faut dire que son transfert était risqué puisqu'il a été recruté alors qu'il était blessé au pied. Mais Luis Campos n'a jamais douté comme le raconte le milieu de terrain brésilien.

❤️💙 Gabriel Moscardo : "Bien sûr, je veux retourner au Paris Saint Germain un jour ! J'espère dès la saison prochaine !"



"Luis Campos est quelqu'un de présent qui montre son intérêt pour mon avenir au PSG, qui croit en moi et qui croit en mon football. J'en suis très heureux.… pic.twitter.com/hHPjjWgpWv — ParisTeam (@Paristeamfr) February 2, 2026

Luis Campos n'a pas douté pour Moscardo « Luis Campos est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout pendant ma convalescence au pied, avec tous ces problèmes liés à l'opération. Il était là quand j'étais pratiquement sans pied. Il me répétait : "Je vais t'embaucher, je vais t'embaucher, tu es bon, tu es bon, tu vas redresser la barre, je vais t'embaucher, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je vais t'embaucher." Et il m'a embauché. Il a toujours eu une confiance totale en moi, à 100 %. Il n'y a jamais eu le moindre doute, du genre : "Oh, mince, tu ne joues pas." Non, toujours, une confiance absolue », confie-t-il dans une interview accordée au média brésilien Terra avant de poursuivre.