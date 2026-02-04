«Je vais te recruter» : Le PSG tient sa promesse et boucle un transfert risqué, «il n’y a jamais eu le moindre doute»

Depuis plusieurs années, le PSG a décidé de miser sur le recrutement de jeunes talents avec plus ou moins de réussite. Il faut dire que les Parisiens ont pris des risques sur certains dossiers. Mais des risques parfaitement assumés par la direction du club de la capitale.
Lancé dans son projet de recruter des joueurs plus jeunes, le PSG était notamment allé chercher deux jeunes brésiliens en janvier 2024. Lucas Beraldo est toujours présent dans l'effectif et Luis Enrique l'utilise dans sa rotation. En revanche, Gabriel Moscardo a été prêté à Reims puis à Braga, sans grand succès. Il faut dire que son transfert était risqué puisqu'il a été recruté alors qu'il était blessé au pied. Mais Luis Campos n'a jamais douté comme le raconte le milieu de terrain brésilien.
Luis Campos n'a pas douté pour Moscardo
« Luis Campos est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout pendant ma convalescence au pied, avec tous ces problèmes liés à l'opération. Il était là quand j'étais pratiquement sans pied. Il me répétait : "Je vais t'embaucher, je vais t'embaucher, tu es bon, tu es bon, tu vas redresser la barre, je vais t'embaucher, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je vais t'embaucher." Et il m'a embauché. Il a toujours eu une confiance totale en moi, à 100 %. Il n'y a jamais eu le moindre doute, du genre : "Oh, mince, tu ne joues pas." Non, toujours, une confiance absolue », confie-t-il dans une interview accordée au média brésilien Terra avant de poursuivre.
«Et il m'a embauché»
« Je peux dire que c'est la personne au PSG la plus proche de moi. C'est quelqu'un qui m'envoie souvent des messages, qui me parle, c'est un peu comme un père pour moi. Et cette conversation sur un éventuel retour au Paris Saint-Germain, sur le fait d'être utilisé, il ne l'a pas avec moi directement. Il en parle davantage avec mon agent, qui aborde plus souvent ces questions de retour, de contrat. Il veut savoir comment je vais en ce moment. Comment je profite de mon temps de jeu, comment je joue », ajoute Gabriel Moscardo.