Le PSG discute pour boucler «le plus gros transfert depuis Cristiano Ronaldo»

L'été prochain, le PSG pourrait bien se montrer actif aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Et pour cause, une revue d'effectif importante est envisagée, notamment avec les joueurs qui ne prolongeront pas. Et l'Arabie Saoudite est déjà à l'affût dans l'optique de réaliser son «plus gros transfert depuis Cristiano Ronaldo».
Après deux périodes de mercato relativement discrète, le PSG pourrait relancer la machine l'été prochain. Notamment dans le sens des départs. Et pour cause, plusieurs joueurs voient leur contrat se terminer en 2028, et cela pourrait pousser le PSG à envisager des transferts. Y compris celui d'Ousmane Dembélé. D'ailleurs, selon les informations du Journaliste de Sky Sports, Kaveh Solhekol, l'Arabie Saoudite préparerait une grosse offre pour le Ballon d'Or.
L'Arabie Saoudite tente un gros coup au PSG
« Si cela se produit, ce serait le plus gros transfert pour l'Arabie saoudite depuis la signature de Cristiano Ronaldo. Les clubs de la Saudi Pro League anticipent un mercato estival important et l'un des joueurs qu'ils cherchent à recruter est Ousmane Dembélé. Cela pourrait-il se produire ? Je pense que c'est peu probable, mais le paysage du football en Arabie saoudite est en train de changer », prévient-il au micro de Sky Sports, avant de poursuivre.
« Pendant longtemps, les clubs ont été financés et contrôlés par l'État. Puis, certains des plus grands clubs ont été rachetés par le fonds souverain. Aujourd'hui, les clubs s'ouvrent et attirent des investissements privés. Il ne s'agit donc plus seulement d'investissements publics saoudiens dans ces clubs et de transferts de grands noms, mais aussi d'investisseurs privés qui utilisent leur propre argent pour essayer de recruter des joueurs. Ils pourraient bien essayer de le recruter, mais il reste à voir s'il voudra aller en Arabie saoudite alors qu'il est au sommet de sa carrière », ajoute Kaveh Solhekol.