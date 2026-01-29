Le PSG discute pour boucler «le plus gros transfert depuis Cristiano Ronaldo»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG pourrait bien se montrer actif aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Et pour cause, une revue d'effectif importante est envisagée, notamment avec les joueurs qui ne prolongeront pas. Et l'Arabie Saoudite est déjà à l'affût dans l'optique de réaliser son «plus gros transfert depuis Cristiano Ronaldo».

Après deux périodes de mercato relativement discrète, le PSG pourrait relancer la machine l'été prochain. Notamment dans le sens des départs. Et pour cause, plusieurs joueurs voient leur contrat se terminer en 2028, et cela pourrait pousser le PSG à envisager des transferts. Y compris celui d'Ousmane Dembélé. D'ailleurs, selon les informations du Journaliste de Sky Sports, Kaveh Solhekol, l'Arabie Saoudite préparerait une grosse offre pour le Ballon d'Or.

BREAKING: The Saudi Pro League is laying the groundwork for an ambitious summer move for Ballon d’Or winner Ousmane Dembele, Sky Sports News understands 🚨 pic.twitter.com/RyGtZbbUhe — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 27, 2026

L'Arabie Saoudite tente un gros coup au PSG « Si cela se produit, ce serait le plus gros transfert pour l'Arabie saoudite depuis la signature de Cristiano Ronaldo. Les clubs de la Saudi Pro League anticipent un mercato estival important et l'un des joueurs qu'ils cherchent à recruter est Ousmane Dembélé. Cela pourrait-il se produire ? Je pense que c'est peu probable, mais le paysage du football en Arabie saoudite est en train de changer », prévient-il au micro de Sky Sports, avant de poursuivre.