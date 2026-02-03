Dro Fernandez au PSG : «Je comprends sa déception»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un transfert qui a largement été commenté. Le PSG n'a bouclé qu'une seule signature cet hiver, à savoir celle de Dro Fernandez, et en Espagne, on a toujours autant de mal à comprendre cette décision de quitter le FC Barcelone à seulement 18 ans.

Le PSG n'a bouclé qu'un seul transfert cet hiver, mais il a fait couler beaucoup d'encre en Espagne. Et pour cause, le club de la capitale a obtenu la signature de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone pour environ 8,2M€. Et au Barça on ne comprend toujours pas les raisons qui ont poussé le crack de 18 ans à choisir le PSG. Visiblement très affecté par la décision de son ancien joueur, Hansi Flick avait affiché sa déception il y a quelques jours : « J’ai changé d’avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l’adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c’est le football ».

Dro Fernandez fait encore parler de lui en Espagne Et l'ancien joueur du FC Barcelone Oscar Garcia semble parfaitement comprendre la déception d'Hansi Flick. « Dans ce genre de décisions, de nombreux facteurs entrent en jeu. La famille a-t-elle besoin de ce contrat pour assurer sa subsistance ? Se considère-t-il ici (à Barcelone, ndlr) comme une cinquième ou sixième option, alors qu’à Paris, il serait peut-être la troisième ? », se demande-t-il dans une interview accordée à SPORT, avant de poursuivre.