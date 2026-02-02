Lewis Hamilton : Massage, diner... Les détails de son rendez-vous avec Kim Kardashian fuitent

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a-t-il retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian ? Le pilote de F1 et la star planétaire ont été aperçus ce samedi en Angleterre. Le septuple champion du monde et la superstar américaine auraient passé un rendez-vous discret et romantique. Et les détails de ce date ont commencé à fuiter.

Lewis Hamilton risque de faire parler de lui ces prochaines semaines. Depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger, la vie privée du pilote de Ferrari alimente la presse people. Le septuple champion du monde a été prêté à de nombreuses histoires de coeur, notamment avec Rihanna, Nicki Minaj ou encore Kendall Jenner. Cette fois, le pilote de F1 serait en couple avec la célèbre sœur de cette dernière.

Lewis Hamilton annoncé en couple avec une star planétaire, «tout s’est fait dans le plus grand secret» https://t.co/dKDB5FmGlQ — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian ? D’après les informations de The Sun, Lewis Hamilton aurait passé un rendez-vous amoureux avec Kim Kardashian samedi dernier dans l’Estelle Manor. Les deux stars ont essayé d’être le plus discret possible dans cet établissement haut de gamme dans les Cotswolds en Angleterre. Le Britannique et l’Américaine auraient notamment eu droit à l’usage exclusif du spa chic du country club de Witney, dans l'Oxfordshire, avant de prendre un repas dans une salle privée.