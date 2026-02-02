Lewis Hamilton : Massage, diner... Les détails de son rendez-vous avec Kim Kardashian fuitent

Lewis Hamilton a-t-il retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian ? Le pilote de F1 et la star planétaire ont été aperçus ce samedi en Angleterre. Le septuple champion du monde et la superstar américaine auraient passé un rendez-vous discret et romantique. Et les détails de ce date ont commencé à fuiter.
Lewis Hamilton risque de faire parler de lui ces prochaines semaines. Depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger, la vie privée du pilote de Ferrari alimente la presse people. Le septuple champion du monde a été prêté à de nombreuses histoires de coeur, notamment avec Rihanna, Nicki Minaj ou encore Kendall Jenner. Cette fois, le pilote de F1 serait en couple avec la célèbre sœur de cette dernière.
Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian ?
D’après les informations de The Sun, Lewis Hamilton aurait passé un rendez-vous amoureux avec Kim Kardashian samedi dernier dans l’Estelle Manor. Les deux stars ont essayé d’être le plus discret possible dans cet établissement haut de gamme dans les Cotswolds en Angleterre. Le Britannique et l’Américaine auraient notamment eu droit à l’usage exclusif du spa chic du country club de Witney, dans l'Oxfordshire, avant de prendre un repas dans une salle privée.
«Estelle Manor est un endroit incroyable pour un rendez-vous galant»
« Tout semblait très romantique. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées. Elle était accompagnée de deux gardes du corps et Lewis avait un agent de protection rapprochée, mais ils sont restés en retrait. Deux d'entre eux montaient la garde devant la porte de leur chambre afin que personne ne puisse les déranger » a d’ailleurs expliqué une source à The Sun. « Ils avaient réservé un massage en couple et ont pu profiter pleinement des installations rien que pour eux deux. Tout était très discret, ils voulaient clairement passer du temps rien qu'à deux. Le soir, ils ont dîné dans une salle privée afin de ne pas avoir d'autres clients autour d'eux. Estelle Manor est un endroit incroyable pour un rendez-vous galant, c'est tellement luxueux et glamour » a indiqué une autre source. Lewis Hamilton et Kim Kardashian n’ont visiblement pas fini de faire parler d’eux.