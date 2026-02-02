«J'ai compris» : L'accident qui a changé sa vision de Michael Schumacher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plus de 12 ans désormais, l'état de santé de Michael Schumacher reste un mystère et il n'est plus apparu en public depuis son accident de ski à Méribel. Cependant, cela n'empêche pas ses anciens rivaux de se remémorer quelques souvenirs de leurs batailles sur la piste avec le septuple champion du monde.

La vie de Michael Schumacher a totalement basculé en décembre 2013 lorsqu'il a été victime d'une grave accident de ski. Depuis, le Baron Rouge n'est plus jamais apparu en public, mais cela n'empêche pas ses anciens rivaux de garder en mémoire leurs batailles sur la piste. C'est le cas de Mika Hakkinen, qui fut probablement l'un, si ce n'est le, plus grand rival de Schumi. Champion du monde 1998 et 1999, avant l'hégémonie de Michael Schumacher et ses cinq titres consécutifs, le pilote finlandais raconte sa rivalité avec le septuple champion du monde qui a débuté bien avant la F1. Dès 1990, en Formule 3, les deux hommes se battaient sur la piste, ce qui a donné lieu a un gros accrochage à Macao, qui a permis à Mika Hakkinen de changer son point de vue sur Michael Schumacher.

Left or right...? 🎮



Taking the lead in spectacular style as Mika Hakkinen goes right and Michael Schumacher goes left, both passing Ricardo Zonta too! 👏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Ni5CeMvPjy — Formula 1 (@F1) July 22, 2025

«Nous avons eu nos moments difficiles en sport automobile» « Disons-le comme ça : nous avons eu nos moments difficiles en sport automobile. Quand j’ai eu un accident avec lui à Macao, par exemple, en Formule 3 en 1990. J’ai gagné la première manche, il était deuxième. Il y avait deux manches, et elles étaient additionnées, et le temps total déterminait le vainqueur de la course. J’ai gagné la première manche. Michael était derrière moi à quelques secondes. Il a gagné la seconde manche. Il a pris la tête. J’étais derrière lui à quelques secondes. Je savais donc que j’allais gagner. Je me suis dit "suivons-le jusqu’au bout". Et Macao est un circuit incroyable. C’est environ sept kilomètres, un circuit urbain, et courir là-bas en Formule 3… donc, dans le dernier tour, il a fait une erreur incroyablement stupide dans un virage rapide, ce qui m’a donné l’opportunité de le dépasser très facilement », raconte-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.