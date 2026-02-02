«J'ai compris» : L'accident qui a changé sa vision de Michael Schumacher

Depuis plus de 12 ans désormais, l'état de santé de Michael Schumacher reste un mystère et il n'est plus apparu en public depuis son accident de ski à Méribel. Cependant, cela n'empêche pas ses anciens rivaux de se remémorer quelques souvenirs de leurs batailles sur la piste avec le septuple champion du monde.
La vie de Michael Schumacher a totalement basculé en décembre 2013 lorsqu'il a été victime d'une grave accident de ski. Depuis, le Baron Rouge n'est plus jamais apparu en public, mais cela n'empêche pas ses anciens rivaux de garder en mémoire leurs batailles sur la piste. C'est le cas de Mika Hakkinen, qui fut probablement l'un, si ce n'est le, plus grand rival de Schumi. Champion du monde 1998 et 1999, avant l'hégémonie de Michael Schumacher et ses cinq titres consécutifs, le pilote finlandais raconte sa rivalité avec le septuple champion du monde qui a débuté bien avant la F1. Dès 1990, en Formule 3, les deux hommes se battaient sur la piste, ce qui a donné lieu a un gros accrochage à Macao, qui a permis à Mika Hakkinen de changer son point de vue sur Michael Schumacher.
« Disons-le comme ça : nous avons eu nos moments difficiles en sport automobile. Quand j’ai eu un accident avec lui à Macao, par exemple, en Formule 3 en 1990. J’ai gagné la première manche, il était deuxième. Il y avait deux manches, et elles étaient additionnées, et le temps total déterminait le vainqueur de la course. J’ai gagné la première manche. Michael était derrière moi à quelques secondes. Il a gagné la seconde manche. Il a pris la tête. J’étais derrière lui à quelques secondes. Je savais donc que j’allais gagner. Je me suis dit "suivons-le jusqu’au bout". Et Macao est un circuit incroyable. C’est environ sept kilomètres, un circuit urbain, et courir là-bas en Formule 3… donc, dans le dernier tour, il a fait une erreur incroyablement stupide dans un virage rapide, ce qui m’a donné l’opportunité de le dépasser très facilement », raconte-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
« J’arrive derrière lui et je prépare mon dépassement, et il regarde dans le rétroviseur et tourne légèrement le volant. Je touche son pneu arrière, et je pars à la faute. J’aurais pu devenir complètement fou à cause de ça, mais je me suis dit : qu’est-ce que ça va changer ? Ça ne changera rien. Michael était un pilote très dur. Je pense qu’il a eu pas mal de problèmes avec beaucoup d’autres pilotes : Damon Hill, Jacques Villeneuve, David Coulthard. C’était un pilote très agressif. Parfois pas fair-play. Et à chaque fois, il y avait d’énormes discussions après, ceci et cela, et je me disais "Je dois changer ce type. Je dois changer sa philosophie, sa mentalité, sa manière de courir". Mais peu importe comment je parlais à son management, à son équipe, ou aux médias, ou à qui que ce soit, ça ne changerait rien », ajoute Mika Hakkinen, qui conclut en expliquant que leur accrochage à Macao lui a permis de comprendre la façon dont Michael Schumacher se comportait en piste : « Je me suis simplement concentré sur mon propre travail, et je pense que c’est comme ça qu’un grand respect s’est installé. Nous n’avons pas commencé à nous battre verbalement, à nous accuser publiquement. Nous pensions : battons-nous sur la piste. Laissons les conneries de côté. Je pense que ce sont ces choses-là qui ont peut-être, en partie, influencé son attitude envers moi. Et après l’incident de Macao, bien sûr, j’ai compris quelle était sa philosophie en course. Donc, à chaque fois que nous courions ensemble, nous jouions de petits tours, mais nous ne nous touchions pas. »